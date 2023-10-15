Путин: ВС РФ ведут активную оборону и улучшили положение по всей линии фронта

Российские военные активно обороняются и улучшают своё положение практически по всей линии соприкосновения в зоне специальной военной операции, заявил президент России Владимир Путин в интервью программе «Москва.
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