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«Везде, везде в Европе будет Россия»: Тайные предсказания схимонахини

«Везде, везде в Европе будет Россия»: Тайные предсказания схимонахини

Почтенная старица предвидела многое: чем закончится СВО, кто выйдет победителем и что ждёт Россию.Схимонахиня была известной и очень уважаемой личностью в русском женском монашестве, её пророчества часто сбывались.

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