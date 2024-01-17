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Мировое обозрение

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Украина: между морозами и усталостью. Солдаты на фронте в трудном положении

Солдаты ВСУ не выдерживают сложных погодных условий, говорится в репортаже французского BFM TV. Дождь, грязь и холод выматывают украинских военных, которые уже не могут скрывать своего пессимизма, ведь русских намного больше.

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