Украина: между морозами и усталостью. Солдаты на фронте в трудном положении

Солдаты ВСУ не выдерживают сложных погодных условий, говорится в репортаже французского BFM TV. Дождь, грязь и холод выматывают украинских военных, которые уже не могут скрывать своего пессимизма, ведь русских намного больше.
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