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Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

Юань обогнал евро по доле в торговле через SWIFT

Доля китайского юаня в торговых расчетах через международную платежную систему SWIFT в сентябре достигла максимальных в истории 5,8 процента, благодаря чему он смог занять второе место вслед за долларом и обогнать евро, сообщает РИА Новости.

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