Кандидат в президенты Стубб заявил, что Финляндия не боится внешних угроз

Кандидат в президенты Финляндии от правящей Коалиционной партии, бывший премьер-министр Александр Стубб заявил, что страна находится в безопасности из-за членства в НАТО и связей с Соединенными Штатами, поэтому не боится внешних угроз.
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