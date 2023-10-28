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«Горько!»: Антон Батырев женился в четвертый раз

«Горько!»: Антон Батырев женился в четвертый раз

Актер признается: его поначалу смущало, что его избранница младше его на 15 лет Эти фото опубликовала Анна Фото: социальные сети О свадьбе 42-летнего актера, которого называют «российским Томом Харди», стало известно из соцсетей его избранницы, Анны Савельвой.

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