Грузинские консерваторы предложили свое видение геополитической роли Грузии

Естественная геополитическая роль Грузии заключается не во вражде с Россией, а в функции крупного торгово-транспортного перекрестка, заявил лидер «Консервативного движения» Грузии Георгий Кардава 26 сентября в эфире телеканала «Альт-инфо».
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