Алтайский СК по требованию Бастрыкина проверяет нападение мигранта на подростка

Следователи организовали проверку по факту произошедшего Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.