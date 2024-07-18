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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Алтайский СК по требованию Бастрыкина проверяет нападение мигранта на подростка

Алтайский СК по требованию Бастрыкина проверяет нападение мигранта на подростка

Следователи организовали проверку по факту произошедшего Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.

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Комментарии
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Misha Glusch
сначала их всех обоссать нужно...
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