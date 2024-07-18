Алтайский СК по требованию Бастрыкина проверяет нападение мигранта на подростка

Следователи организовали проверку по факту произошедшего Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту хулиганских действий в отношении несовершеннолетнего в Алтайском крае, сообщает ведомство в своем Telegram-канале.
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