Как меняется мировой и российский арт-рынок: мнение Маргариты Пушкиной

Маргарита Пушкина, основатель и директор институциональной платформы Cosmoscow Новая карта мира Последние несколько лет мировой арт-рынок активно трансформируется.
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