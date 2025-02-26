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Царьград

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Силовиков повалили на землю: Толпа бородачей напала на полицейских в Подмосковье, отбивая своего

Силовиков повалили на землю: Толпа бородачей напала на полицейских в Подмосковье, отбивая своего

В подмосковном Ермолино толпа бородачей напала на полицейских. Судя по кадрам, попавшим в Сеть, нападавшие, повалили стража порядка на землю, били, их в попытке отбить своего знакомого, которого силовики задержали.

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