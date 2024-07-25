Игровая децентрализованная платформа B3 привлекла от инвесторов $21 000 000

Команда блокчейн-стартапа B3 (b3dotfun), создающие горизонтально масштабируемую игровую экосистему на блокчейне Base, объявили о привлечении $21 000 000 в рамках начального раунда финансирования (Seed Round).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии