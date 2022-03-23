Байфилд набрал 3 очка в матче с «Нэшвиллом». Он 1-й игрок «Кингс» со времен Копитара, кому это удалось до 20-летия

Байфилд – 1-й игрок «Лос-Анджелеса» с 2006 года, набравший 3 очка в возрасте до 20 лет. 2-й номер драфта НХЛ-2020 Куинтон Байфилд сделал дубль и добавил к нему результативную передачу в матче регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (6:1).