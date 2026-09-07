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Происшествия

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Сотрудники полиции изъяли у жителя Адыгеи 2 кг конопли, выращенной им на собственном огороде

В Майкопе сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Республике Адыгея пресекли противоправную деятельность ранее не судимого 59-летнего местного жителя.

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