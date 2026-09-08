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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Андриевский о том, что Алексей Василевский заблокировал шайбу головой: «Этим он и славится. Он доиграл матч до конца. Иногда последствия могут проявиться через день, месяц или даже год»

Главный тренер « Амура » Александр Андриевский высказался о самочувствии защитника Алексея Василевского.

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