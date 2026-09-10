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62ИНФО | Новости Рязани

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В Рязанской области обсудили празднование 130-летия со дня рождения композитора Анатолия Новикова

В Рязанской области обсудили празднование 130-летия со дня рождения композитора Анатолия Новикова

По словам главы региона Павла Малкова, композитор, родившийся в Рязанской области, внес большой вклад в развитие отечественной культуры, поэтому необходимо популяризировать его наследие.

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