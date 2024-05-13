Постояльцы продолжают жаловаться на пансионат скандальной сети – он работает под новой вывеской

Один из пансионатов скандальной сети «Ремели» сменил название и продолжает оказывать услуги. Ранее в одном из домов престарелых в Новосибирске регулярно при загадочных обстоятельствах умирали пожилые люди.
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