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Постояльцы продолжают жаловаться на пансионат скандальной сети – он работает под новой вывеской

Постояльцы продолжают жаловаться на пансионат скандальной сети – он работает под новой вывеской

Один из пансионатов скандальной сети «Ремели» сменил название и продолжает оказывать услуги. Ранее в одном из домов престарелых в Новосибирске регулярно при загадочных обстоятельствах умирали пожилые люди.

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