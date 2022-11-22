Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

88 подписчиков

Джа Морэнт и Джереми Сохан – в Топ-20 моментов 5-й недели сезона НБА

Джа Морэнт и Джереми Сохан – в Топ-20 моментов 5-й недели сезона НБА

НБА представила подборку лучших моментов пятой недели регулярного чемпионата. Два первых места в Топ-20 остались за разыгрывающим «Мемфиса» Джа Морэнтом, на третьей строчке новичок «Сан-Антонио» Джереми Сохан.

Вернуться к статье
80K мнений525 репостов

Картина дня

наверх