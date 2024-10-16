Политика как он...
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Политика как она есть

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В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис

В США рассказали о намерении Байдена затмить Харрис

Американский лидер Джо Байден хочет «затмить» вице-президента и кандидата на пост главы государства от Демократической партии Камалу Харрис в международной повестке, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша.

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