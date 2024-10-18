В Москве ночь с четверга на пятницу стала самой холодной с начала осени

Ночь с четверга на пятницу, 18 октября, в Москве стала самой холодной с начала осени, заморозки наблюдались практически повсеместно в регионе, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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