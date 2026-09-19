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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Суперкубок Италии. 1/2 финала. «Дертона» уступила «Венеции», «Милан» играет с «Виртусом»

«Дертона» проиграла «Венеции», «Милан» встречается с «Виртусом». Суперкубок Италии Тортона 1/2 финала Дертона – Венеция – 90:98 (27:25, 29:22, 15:21, 19:30) ДЕРТОНА:  Горэм (20), Хабб (17), Олейничак (14), Бортолани (13), Джеллоу (10) ВЕНЕЦИЯ : Уотсон (19 + 6 подборов), Уилтжер (16), Канди (14), Боумэн (12).

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