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Китай

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Китай приветствует и поддерживает стремление Пакистана и Индии урегулировать разногласия путем диалога -- глава МИД КНР

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Китай приветствует и поддерживает стремление Пакистана и Индии надлежащим образом урегулировать свои разногласия путем диалога, достичь всеобъемлющего и долгосрочного прекращения огня и найти фундаментальные решения.

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