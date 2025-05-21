Китай приветствует и поддерживает стремление Пакистана и Индии урегулировать разногласия путем диалога -- глава МИД КНР

Пекин, 20 мая /Синьхуа/ -- Китай приветствует и поддерживает стремление Пакистана и Индии надлежащим образом урегулировать свои разногласия путем диалога, достичь всеобъемлющего и долгосрочного прекращения огня и найти фундаментальные решения.
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