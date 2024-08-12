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Оштрафуют за сорняки уже с 15 августа: дачники должны знать, кого на самом деле оштрафуют

Оштрафуют за сорняки уже с 15 августа: дачники должны знать, кого на самом деле оштрафуют

Оштрафуют за сорняки уже с 15 августа: дачники должны знать, кого на самом деле оштрафуют Ольга ВайленкоВладельцы дачных участков в России сталкиваются с множеством обязанностей, одной из которых является поддержание порядка на своей земле.

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