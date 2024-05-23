Володин раскритиковал слова Блинкена о смерти Раиси

Своим мнение председатель ГД поделился в посте в соцсети, передает корреспондент УтроNews . Вячеслав Володин недавно вернулся из Ирана и рассказал, что миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других местных городов, чтобы попрощаться с главой государства.