Володин раскритиковал слова Блинкена о смерти Раиси

Своим мнение председатель ГД поделился в посте в соцсети, передает корреспондент УтроNews . Вячеслав Володин недавно вернулся из Ирана и рассказал, что миллионы скорбящих вышли на улицы Тегерана и других местных городов, чтобы попрощаться с главой государства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии