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"Хочет собой всё пространство занять". Анну Пересильд раскритиковали из-за нового видео с учёбы в МШК

"Хочет собой всё пространство занять". Анну Пересильд раскритиковали из-за нового видео с учёбы в МШК

17-летнюю Анну Пересильд раскритиковали в сети из-за нового видео с учёбы в МШК. На нём она стоит в центре кадра, окружённая однокурсниками, и снимает липсинг.

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