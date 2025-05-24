Особняк Стэнли Кубрика, где он работал над «Сиянием», продают за $9 млн

Особняк американского и английского режиссера, сценариста и продюсера Стэнли Кубрика выставили на продажу за 9 млн долларов, дом расположен на Барнет-лейн в Элстри, недалеко от Лондона, пишет New York Post.
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