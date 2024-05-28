Кадровые назначения

На должность главного бухгалтера аппарата управления назначена Наталья Евдокимович !Наталья Геннадьевна в 2009 году начала трудовую деятельность в Бобруйском производственном управлении с должности бухгалтера филиала, в 2015 году переведена на должность заместителя главного бухгалтера и в этом же году на должность главного бухгалтера.