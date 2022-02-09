Popcaketv

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RM вышел на сцену в прозрачной сорочке и без белья! «Там видно все его внушительные размеры!»

RM вышел на сцену в прозрачной сорочке и без белья! «Там видно все его внушительные размеры!»

«Бэнтаны» приятно удивили свою публику на iHeartAwards 2022, когда вышли на сцену во всем белом. Но секрет даже не в том, что айдолы устроили настоящую White Party, а в том, насколько непродуманно выбрали ткани для «вечеринки» их стилисты, засветив объемы мужского достоинства Намджуна (Namjoon).

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