Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 29 мая в Курске

Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 29 мая в КурскеСегодня, 29 мая, воздух прогрелся до +23 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас тёплым одеялом.