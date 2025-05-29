Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 29 мая в Курске

Если жизнь не балует вас солнечными днями, это повод найти свет внутри себя. Представляем прогноз на 29 мая в КурскеСегодня, 29 мая, воздух прогрелся до +23 градусов, словно заботливые руки солнца укутали нас тёплым одеялом.
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