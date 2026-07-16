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Oil Analysis

Oil Analysis

Oil Analysis Brent Crude Futures ICEEUR_DLY:BRN1! M_Gheysvandi Hello friends In the oil price chart, we are witnessing the formation of an Elliott wave pattern, which consists of waves 1 to 4 of the main wave and 1 to 4 of wave 5.

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