«Не откладывается в бока»: Ольга Бузова удивила фанатов кулинарными пристрастиям

Ольга Бузова удивила подписчиков неожиданными кулинарными предпочтениями. Неужели теледива больше не сидит на диетах? И почему она изменила свой рацион? Какими качествами должен обладать ее идеальный мужчина? Кому из знаменитых коллег артистка оказывает знаки внимания? И как над ней недавно пошутила актриса Марина Федункив? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».