В Брянской области расчистили железнодорожные пути

Железнодорожные пути в Выгоничском районе Брянской области полностью расчищены после ЧП. Работы выполнены менее чем за сутки силами дорожных организаций, подразделений Московской железной дороги и спасателей.
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