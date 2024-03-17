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В России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

В России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

Депутат Чепа: Россия готова ответить на наземные операции Франции на Украине Россия готова ответить на наземные операции Франции на территории Украины, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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