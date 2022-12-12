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Гренишин поручил убрать мусор с улиц Читы и украсить город к Новому году

Гренишин поручил убрать мусор с улиц Читы и украсить город к Новому году

Такое поручение и.о. сити-менеджера Читы дал во время еженедельной планерки.Навести порядок на улицах города и сделать их по-праздничному яркими поручил исполняющий обязанности главы администрации Читы Андрей Гренишин во время еженедельной планерки.

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