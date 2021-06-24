Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

ДругВ мире животныхЭтим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи! В дублинском приюте для собак под названием Dogs Trust Ireland, сотрудники решили порадовать своих постояльцев.Вернуться к статье32НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕБЕлена Бресловавсегда знала, что больше всего привлекают пищалки!Vladimir LioubimcevГлазоньки у сабань такие детские... Прямо до боли....Элеонора КоганЗдорово придумали, столько радости у собачек с любимыми игрушками!!!!Комментировать
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