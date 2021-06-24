Друг

7 770 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    Ну и что после всего пережитого разлучать эту сладкую парочку?В поисках помощи ...
  • Наталья Давыдова
    10-я фотка---класс!!!!!!!!!!!!!!!!!!Смешные фото коти...
  • Vladimir Lioubimcev
    Бесподобная расцветка у Лоскутка!! Никогда такой еще не видывал. Красивый!!История котика Ло...

Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

Этим песикам из приюта разрешили самостоятельно выбрать себе игрушку. Посмотрите на эти счастливые мордахи!

В дублинском приюте для собак под названием Dogs Trust Ireland, сотрудники решили порадовать своих постояльцев.

Вернуться к статье
32
Обсудить
Елена Бреслова
всегда знала, что больше всего привлекают пищалки!
Vladimir Lioubimcev
Глазоньки у сабань такие детские... Прямо до боли....
Элеонора Коган
Здорово придумали, столько радости у собачек с любимыми игрушками!!!!

Картина дня

наверх