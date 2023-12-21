Учёные выяснили, что работа по дому идёт на пользу детям и улучшает их когнитивные способности

Возможно, вы зря ругались на родителей, которые заставляли вас мыть посуду. Учёные из австралийского университета Ла Троба решили выяснить, способно ли выполнение поручений по дому помочь ребёнку с развитием когнитивных и исполнительных функций.
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