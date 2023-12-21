Любопытности и ...
Всё может быть!Всякие невероятности
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Любопытности и невероятности

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  • GriG Ms
    полвека назад кадык у каждого второго был , а щас чёйт этой хрени нет не у когоИнтересные факты ...
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Учёные выяснили, что работа по дому идёт на пользу детям и улучшает их когнитивные способности

Учёные выяснили, что работа по дому идёт на пользу детям и улучшает их когнитивные способности

Возможно, вы зря ругались на родителей, которые заставляли вас мыть посуду. Учёные из австралийского университета Ла Троба решили выяснить, способно ли выполнение поручений по дому помочь ребёнку с развитием когнитивных и исполнительных функций.

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