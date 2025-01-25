Политика как он...
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Политика как она есть

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Стало известно, сколько денег страны НАТО потратили на Украину за три года

Стало известно, сколько денег страны НАТО потратили на Украину за три года

Согласно расчётам РИА Новости, которое ссылается по данные Минфина Украины, Кильского университета и открытых источников, Североатлантический альянс профинансировал за этот период «незалежную» на 191,2 млрд долл.

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