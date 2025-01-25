Согласно расчётам РИА Новости, которое ссылается по данные Минфина Украины, Кильского университета и открытых источников, Североатлантический альянс профинансировал за этот период «незалежную» на 191,2 млрд долл.
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