Хельсинки спасает от разорения районы, оставшиеся без туристов из РФ

Мигрантов с финской границы в Заполярье разворачивают в Петербург. Европейская комиссия (ЕК) выделила Финляндии 16 млн евро в качестве «чрезвычайного финансирования», предназначенного для борьбы с нелегальной миграцией на закрытой границе с Россией.