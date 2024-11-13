Хельсинки спасает от разорения районы, оставшиеся без туристов из РФ

Мигрантов с финской границы в Заполярье разворачивают в Петербург. Европейская комиссия (ЕК) выделила Финляндии 16 млн евро в качестве «чрезвычайного финансирования», предназначенного для борьбы с нелегальной миграцией на закрытой границе с Россией.
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