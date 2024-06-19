РБК: некоторые банки перестали принимать заявки на льготную ипотеку

О таком решении объявили Промсвязьбанк, «Россия», «Ак-Барс» и другие кредитные организации. Программа льготной ипотеки завершится 1 июляБанки начали приостанавливать прием заявок на льготную ипотеку — ту, что под 8%.
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