Юрист объяснил, в каких случаях магазин обязан отдать товар по акции

Если ценник с акционной ценой находится в торговом зале, продавец обязан продать по этой цене Юрист Александр Манько в разговоре с "Абзацем" подчеркнул, что магазин обязан продавать товар по акционной цене, даже если в рекламных материалах не указана конкретная дата окончания акции.