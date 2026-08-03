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Юрист объяснил, в каких случаях магазин обязан отдать товар по акции

Юрист объяснил, в каких случаях магазин обязан отдать товар по акции

Если ценник с акционной ценой находится в торговом зале, продавец обязан продать по этой цене Юрист Александр Манько в разговоре с "Абзацем" подчеркнул, что магазин обязан продавать товар по акционной цене, даже если в рекламных материалах не указана конкретная дата окончания акции.

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