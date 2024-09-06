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Синнер выиграл 22 матча на «Больших шлемах» за сезон. В XXI веке такое удавалось только Большой четверке

Синнер выиграл 22 матча на «Больших шлемах» за сезон. В XXI веке такое удавалось только Большой четверке

Янник Синнер вышел в финал US Open. Победа над Джеком Дрэйпером в полуфинале стала для него 22-й на «Больших шлемах» в этом сезоне.

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