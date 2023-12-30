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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мика Хаккинен: «Крайне маловероятно, что будущее Переса – в «Ред Булл»

Двукратный чемпион «Формулы-1» Мика Хаккинен убежден, что Серхио Перес не справляется со своими задачами в «Ред Булл».

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