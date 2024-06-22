Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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В NASA наконец признали то, что все уже знают: SLS слишком дорогая и не позволит освоить Луну.

В NASA наконец признали то, что все уже знают: SLS слишком дорогая и не позволит освоить Луну.

16 сентября 2023 В опубликованном недавно отчёте федерального департамента, которому поручено анализировать, насколько эффективно расходуются деньги налогоплательщиков, сказано, что при текущих уровнях затрат программа SLS недоступна для реализации (ссылка на отчёт под статьёй).

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