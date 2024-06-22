В NASA наконец признали то, что все уже знают: SLS слишком дорогая и не позволит освоить Луну.

16 сентября 2023 В опубликованном недавно отчёте федерального департамента, которому поручено анализировать, насколько эффективно расходуются деньги налогоплательщиков, сказано, что при текущих уровнях затрат программа SLS недоступна для реализации (ссылка на отчёт под статьёй).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии