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Полигамия — табу или норма?

Полигамия — табу или норма?

Источник: Andrii Zastrozhnov / istockphoto.com В западной культуре довольно долго нормой отношений считалась моногамия.

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Ирина Чернова
Просто кому что подходит⚠️Кому моногамия, кому полигамия⚠️
Серж Южанин
Владимир Чернышов
Сейчас снижается роль социальной составляющей брака. Естественно, начался перекос в сторону полигамии.
Алексей Шаплов
Если всё свести к "детопроизводству", то полигамия — несомненно плюс. Однако растить ребёнка одной матери или реже одному отцу — крайне тяжело, обычно такие неполные семьи ограничиваются одним-двумя детьми, что для нации в целом весьма печально. Поэтому институт брака и моногамия на данный момент — вещь чуть ли не первостепенной важности. Что касается генетического разнообразия, то даже в рамках одной пары возможно 2^23 (8,4 млн) вариаций.
Любовь Малова
Это нвс готовят к тому,то семья не нужна, а нужно иметь кучу именно секс-партнеров.То есть,все чувства,кроме животного удвлетворения своих сексуальных желаний,уходят в сторону как устаревшие.

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