Полигамия — табу или норма?

ПолонСил.ру - социальная сеть здоровьяПолигамия — табу или норма? Источник: Andrii Zastrozhnov / istockphoto.com В западной культуре довольно долго нормой отношений считалась моногамия.Вернуться к статье52НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИрина ЧерноваПросто кому что подходит⚠️Кому моногамия, кому полигамия⚠️Серж ЮжанинВЧВладимир ЧернышовСейчас снижается роль социальной составляющей брака. Естественно, начался перекос в сторону полигамии.Алексей ШапловЕсли всё свести к "детопроизводству", то полигамия — несомненно плюс. Однако растить ребёнка одной матери или реже одному отцу — крайне тяжело, обычно такие неполные семьи ограничиваются одним-двумя детьми, что для нации в целом весьма печально. Поэтому институт брака и моногамия на данный момент — вещь чуть ли не первостепенной важности. Что касается генетического разнообразия, то даже в рамках одной пары возможно 2^23 (8,4 млн) вариаций.Любовь МаловаЭто нвс готовят к тому,то семья не нужна, а нужно иметь кучу именно секс-партнеров.То есть,все чувства,кроме животного удвлетворения своих сексуальных желаний,уходят в сторону как устаревшие.Комментировать
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