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Рождественская ночь в Петербурге: в городе зажигали факелы, а небо украсили световые столбы

Рождественская ночь в Петербурге: в городе зажигали факелы, а небо украсили световые столбы

Рассказываем, как в Петербурге прошла рождественская ночь на 7 января 2024 года.Вечером 6 января (и в ночь на 7 января) в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге прошла торжественная литургия, посвященная Рождеству Христову.

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