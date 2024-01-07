Рождественская ночь в Петербурге: в городе зажигали факелы, а небо украсили световые столбы

Рассказываем, как в Петербурге прошла рождественская ночь на 7 января 2024 года.Вечером 6 января (и в ночь на 7 января) в Казанском кафедральном соборе в Санкт-Петербурге прошла торжественная литургия, посвященная Рождеству Христову.