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Собянин призвал москвичей проголосовать 9-11 сентября на выборах муниципальных депутатов

Собянин призвал москвичей проголосовать 9-11 сентября на выборах муниципальных депутатов

Электронное голосование ускорит процесс подсчета голосов На личном портале мэра Москвы Сергея Собянина появилась информация о том, что партия «Единая Россия» идет на выборы депутатов в советы муниципальных образований большой командой кандидатов.

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