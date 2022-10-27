Армейской авиации Воздушно-космических сил исполнилось 74 года

В настоящее время армейская авиация имеет на вооружении современные авиационные комплексы, является высокомобильным средством, выступает как одно из основных средств достижения целей в вооружённых конфликтах, решает не только боевые и специальные задачи, но и задачи по ликвидации последствий стихийных бедствий природного и техногенного характера.