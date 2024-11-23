Как приготовить дома дубайский шоколад? Пошаговый рецепт

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Дубайский шоколад — пожалуй, главный кондитерский тренд 2024 года. Стоят большие плитки с хрустящей орехово-мучной смесью внутри немало — цена на аутентичный дубайский шоколад на маркетплейсах колеблется около 3-4 тысяч рублей.