В России готовится стратегия развития театральной сферы. Об этом рассказал в четверг, 22 октября, глава государства Владимир Путин во время встречи с театральными деятелями в Большом театре.
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