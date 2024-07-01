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Спецвыпуск мультфильма «Три богатыря» возглавил прокат за выходные

Спецвыпуск мультфильма «Три богатыря» возглавил прокат за выходные

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» занял первое место по кассовым сборам в России и странах СНГ, собрав 39,4 млн рублей за минувшие выходные, не учитывая мультфильм «Головоломка-2», который недоступен в кинотеатрах России и Беларуси.

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