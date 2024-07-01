Спецвыпуск мультфильма «Три богатыря» возглавил прокат за выходные

Специальный выпуск анимационного фильма «Три богатыря. Ни дня без подвига» занял первое место по кассовым сборам в России и странах СНГ, собрав 39,4 млн рублей за минувшие выходные, не учитывая мультфильм «Головоломка-2», который недоступен в кинотеатрах России и Беларуси.