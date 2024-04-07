«ВО»: Киев бросает против ВС РФ под Часов Яр полк «Азов»

Украинское командование готовится перебросить под Часов Яр 3-ю штурмовую бригаду, сформированную на основе запрещенной в РФ украинской нацистской организации “Азов”, сообщает ТГ-канал “Военный обозреватель”.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии